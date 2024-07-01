صحيفة: إسرائيل تدرس إنشاء "مجموعات مدنية" لإدارة غزة بعد الحرب

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تدرس نموذجا تجريبيا لإدارة غزة بعد الحرب، تقوم على إنشاء مجموعات مدنية، فيما يهدف إلى إخلاء القطاع من حركة "حماس".

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن هذا الاختبار التجريبي لا يحظى حتى الساعة بإجماع من اطلع عليه.

وأوضحت أنه "من المقرر إطلاق المخطط التجريبي لـ"الجيوب الإنسانية"، وهو نموذج لما تتخيله إسرائيل بعد الحرب، قريبًا في أحياء مناطق بشمال غزة، في العطاطرة وبيت حانون وبيت لاهيا"، وفقًا لستة أشخاص قالت إنهم على دراية بالخطة.

لكن أحد الأشخاص المطلعين على الخطة وصفها بأنها مشروع "خيالي"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وتابعت "فايننشال تايمز" أنه "بموجب الخطة، سيقوم الجيش الإسرائيلي بتوجيه المساعدات من معبر "إيرز" الغربي القريب إلى الفلسطينيين المحليين الذين تم التحقق منهم، والذين سيتولون توزيع المساعدات وتوسيع مسؤولياتهم تدريجيًا لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستضمن القوات الإسرائيلية الأمن في البداية" وفق تعبيرها.