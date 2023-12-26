"واشنطن بوست": أمريكا تسعى لتنشيط السلطة الفلسطينية لتلعب دورًا في غزة

وقالت إن واشنطن تتعثر لغاية الآن في إحدى العقبات الأولى لمحاولة تعزيز الثقة؛ وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة، التي منعتها إسرائيل منذ هجوم حماس المفاجئ في الـ7 من أكتوبر، الكفيلة لمنع السلطة من الانهيار تمامًا.

ونقلت الصحيفة على لسان نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله: "الأمريكيون يتحدثون عن اليوم التالي. لكن حتى لو اتفقنا، كيف يمكننا تنفيذه؟ سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها".

وأضاف أبو ردينة: "لا نستطيع حتى دفع رواتب جنودنا وموظفينا".

ولفت إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك "سوليفان" كان متفائلاً خلال زيارته إلى رام الله بشأن الخطوة الأولى لتأمين الرواتب.

وتابعت أن العقبة الثانية التي تواجه الولايات المتحدة تتمثل بعدم رضا غالبية المكون الفلسطيني عن رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس، وزيادة شعبية حماس محليًّا وإقليميًّا؛ ما يقلل من فكرة اللجوء إلى انتخابات.

معظم الفلسطينيين يريدون استقالة عباس

كما أشار استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن نحو 88% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس، بزيادة عشر نقاط عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية حماس في الضفة الغربية من 12% إلى 44%، كما ارتفعت أيضًا بشكل طفيف في غزة.

وأكد دبلوماسي غربي أن "تغييرات القيادة يجب أن تأتي مع خريطة طريق واضحة لحل الدولتين، وأن مناقشة مسألة بهذه الحساسية قبل ذلك كانت غير منطقية".

وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: " الوضع هش في الضفة الغربية، ونحن نلعب بالنار. من خلال الضغط على عباس، الضعيف للغاية والمتعب والكبير في السن، فإننا نخاطر بانهيار كل شيء".

وخلُصت الصحيفة، بحسب أحد قادة الشباب في فتح، إلى أنه "ما لم تتوقف الحرب قريبًا، فلن يكون هناك أي شيء يمكن لأي جهة إدارية إدارته؛ إنهم يدمرون كل شيء".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية