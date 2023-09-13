السفارة الفرنسية في بيروت: مساعي حميدة خلف مهمة لودريان

وصفت السفارة الفرنسية في بيروت مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بـ "المساعي الحميدة".

وأفاد بيان السفارة أن لودريان الذي ستستمر زيارته حتى 15 من سبتمبر الجاري بالتنسيق مع المجموعة الخماسية، سيؤكد على "ضرورة الخروج من الأفق السياسي المسدود حاليا، وسيتطرق مع جميع الجهات الفاعلة، إلى المشاريع ذات الأولوية، التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها، بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي".

وذكّر البيان بتعهد الرئيس الفرنسي العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره وأن "هذا البلد بحد ذاته لم تتخل عنه فرنسا".

ولم يدل لودريان بتصريحات في الجولة الأولى للقاءاته في بيروت، ونُقل عنه قوله إنه آت إلى لبنان لإكمال مهمته، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.