السودان توجه تهمة الإرهاب للأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية
وجهت محكمة سودانية في العاصمة الخرطوم اليوم الإثنين، تهمة الإرهاب وتهديد أمن الدولة وتعريض سِلمها للخطر، إلى الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية الدكتور ناجي مصطفى.
وكان ناجي مصطف قد ظهر خلال شباط/ فبراير الماضي في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مجموعة مسلحة، وملثمة الوجوه بالعلم الفلسطيني، ويتوعد الحكومة السودانية حال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وعقب انتشار الفيديو، دونت السلطات السودانية، بلاغات تحت نص المادة (51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب السوداني.
وأصدرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) في مجمع الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامد اليوم الإثنين، لائحة الاتهام ضد القيادي السوداني، وفق المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، اللتين تتعلقان بتهديد أمن الدولة الاجتماعي، وتعريض سِلمها للخطر.
وقد قررت المحكمة شطب الاتهام بمخالفة نص المادة (51) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة، لعدم توفر بينات كافية لتوجيه الاتهام.
بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهم ناجي مصطفى أمام المحكمة، أن موكلها غير مذنب، وأن مقطع الفيديو المتداول للمتهم كان في مناسبة اجتماعية وجاءت كلماته نتيجة الحماسة ولم يكن مخططاً له من قبل، فضلاً عن تعرض الفيديو للتجزئة.
وأبلغت هيئة الدفاع المحكمة بأن لديها خبيرا تقنيا ستحضره أمام المحكمة لتبيان العيوب التي وردت بالفيديو معروض الاتهام، كما أن لديها كشفًا بأسماء شهود دفاع ستُقدمهم في الجلسة المقبلة التي حدد لها في خواتيم الأسبوع المقبل.
وحزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، من الأحزاب الحديثة التي أنشأت عقب سقوط نظام البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019، وتعتبر الحركة واجهة لحزب المؤتمر الوطني المنحل.
وأسس الحركة قيادات اسلامية بارزة، مثل أمين حسن عمر، وعبدالواحد يوسف، بينما تضم في صفوفها قيادات الصف الثاني والثالث في حزب المؤتمر الوطني المنحل.