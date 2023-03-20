السودان توجه تهمة الإرهاب للأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية

بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهم ناجي مصطفى أمام المحكمة، أن موكلها غير مذنب، وأن مقطع الفيديو المتداول للمتهم كان في مناسبة اجتماعية وجاءت كلماته نتيجة الحماسة ولم يكن مخططاً له من قبل، فضلاً عن تعرض الفيديو للتجزئة.

وأبلغت هيئة الدفاع المحكمة بأن لديها خبيرا تقنيا ستحضره أمام المحكمة لتبيان العيوب التي وردت بالفيديو معروض الاتهام، كما أن لديها كشفًا بأسماء شهود دفاع ستُقدمهم في الجلسة المقبلة التي حدد لها في خواتيم الأسبوع المقبل.

وحزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، من الأحزاب الحديثة التي أنشأت عقب سقوط نظام البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019، وتعتبر الحركة واجهة لحزب المؤتمر الوطني المنحل.

وأسس الحركة قيادات اسلامية بارزة، مثل أمين حسن عمر، وعبدالواحد يوسف، بينما تضم في صفوفها قيادات الصف الثاني والثالث في حزب المؤتمر الوطني المنحل.