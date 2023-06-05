إصابات بين الفلسطينيين باعتداء المستوطنين على أهالي قرية في نابلس

أُصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالتزامن مع عشرات الإصابات بالاختناق، إثر اعتداء مفاجئ للمستوطنين اليهود، ليلة الأحد، على أهالي قرية برقة شمال غرب نابلس في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مجموعة كبيرة من المستوطنين تجمعت في موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجمت منازل المواطنين من عدة محاور في القرية.

وأضاف الشهود، أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب تصدي الأهالي للمستوطنين، استمرت حتى ساعة متأخرة من فجر الاثنين، فيما هاجم نحو 50 مستوطنا 3 منازل على أطراف القرية بالحجارة، وحطموا زجاج عدد من المركبات على طريق جنين- نابلس القريبة من القرية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 4 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، ومثلهم بالرصاص "المطاطي"، وآخر برضوض جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.

ولفت إلى إصابة 55 فلسطينيا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.