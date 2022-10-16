"حرضوا على الكراهية".. الأردن يعتقل 14 شخصًا إثر مباراة كرة قدم

ألقت السلطات الأمنية الأردنية، القبض على 14 شخصًا نشروا مقاطع فيديو على خلفية مباراة لكرة القدم، تضمنت "مخالفات قانونية وأخلاقية، وشكلت تهديدًا وتحريضًا على العنف والكراهية".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، في بيان، مساء اليوم الأحد، إن "وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية باشرت قبل أيام ومع انتهاء إحدى مباريات كرة القدم، التحقيق في عدد من مقاطع الفيديو والمنشورات التي جرى تداولها، وحملت مخالفات قانونية وأخلاقية، أطلقتها قلة قليلة من الجماهير، وشكلت تهديدًا وتحريضًا على العنف والكراهية".

وأكد السرطاوي أنه "جرى من خلال التحقيقات إلقاء القبض على 14 شخصًا في عدد من المحافظات، وجرت إحالتهم جميعًا للقضاء، الذي قرر توقيفهم جميعًا في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأضاف أنه "تم ضبط 6 أحداث، وجرت إحالتهم للجهات القضائية المعنية"، مشيرًا إلى أن "التحقيق ما زال مستمرًا في عدد آخر من مقاطع الفيديو والمنشورات لضبط كل من نشرها أو ظهر خلالها".

وشدد السرطاوي على أن "مديرية الأمن العام لن تتهاون مع أي منشور أو سلوك يهدد السلم المجتمعي، أو ممارسات تكرس خطاب العنف الذي يخالف القانون، ويتنافى مع أخلاقنا وقيمنا".

وتوعد بأن السلطات الأمنية "ستتعامل بحزم مع كل من يرتكب مثل تلك السلوكيات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، وبما يضمن تحقيق الردع العام، وعدم تكرارهم لمثل تلك التصرفات مستقبلًا".

وكانت مباراة قد جمعت فريقي الفيصلي الوحدات، بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن، على استاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، في العاصمة عمّان، مساء يوم الجمعة الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق المتأهل.

وتفوق فريق الوحدات بركلات الترجيح على فريق الفيصلي ليفوز بالمباراة التي أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الفريقين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان اتحاد كرة القدم الأردني، قرر إقامة المباراة دون حضور الجماهير، وذلك على خلفية مناوشات بين جمهوري الفريقين على مواقع التواصل.

وتُوفي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، أثناء احتفاله بفوز فريقه الوحدات، حيث سقط حجر كبير عليه رماه فتى بدافع غضبه لخسارة فريقه الفيصلي، بحسب ما اعترف للسلطات الأمنية.