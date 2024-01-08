مِن هانيبال إلى سيف.. "حسابات الساسة" تعترض تسوية وضع أسرة القذافي
أحدثت ورقة أسرة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي صداعا للسلطات الحاكمة في البلاد، فبينما يحاول رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تحسين صورته أمام أنصار "الخضر" بفتح مفاوضات مع لبنان لإطلاق سراح هانيبال القذافي، دخل المجلس الرئاسي المكلف بالإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية، في سباق مع الزمن لإقناع أتباع سيف الإسلام القذافي بالعدول عن مقاطعة الفعالية.
ومنذ ثورة فبراير في 2011، تفرقت أسرة معمر القذافي الذي سيطر على الحكم طيلة 42 عامًا بيد من حديد، بين قتيل وسجين وهارب ومقيم في الخارج، مع استمرار العقوبات الدولية على العائلة.
وبينما قتل المعتصم، الابن الرابع للقذافي مع والده، فإن مصير الساعدي القذافي لاعب كرة القدم السابق كان مختلفا، فقد تم إطلاق سراحه من سجن في سبتمبر/أيلول 2021، واختار تركيا كبلد لجوء بعد موافقة أنقرة.
وأظهر تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة لسنة 2023 صورة توكيل وقّعه الساعدي لأحد مساعديه بخصوص شقة يمتلكها في كندا، عن طريق الخارجية الليبية، ويكشف عن إقامته حاليا في مدينة إسطنبول التركية.
وبالنسبة لباقي العائلة، عائشة وصفية فركاش فهما موجودتان في سلطنة عمان، بينما محمد القذافي - الأخ غير الشقيق لإخوته - لم يكن له ثقل يذكر في العائلة، فقد كان متخصصا في الرياضة ورئيس شركات اتصالات.
وقبل أسابيع وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على رفع اسم عائشة من قوائم حظر السفر، مع بقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.
وبالنسبة لسيف الإسلام القذافي الطامح لرئاسة ليبيا، رغم إدراجه كمطلوب ضمن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، فقد تم إطلاق سراحه بموجب قرار العفو العام الذي أقره البرلمان، ويقال بأنه في جنوب ليبيا، خصوصًا بعد ظهوره لتقديم ملف الانتخابات في مقر المفوضية العليا في سبْها.
أما قضية هانيبال القذافي المعتقل في لبنان فهي أكثر تعقيدا في ظل الخلافات المستمرة بين حكومتي طرابلس وبيروت، إذ رفضت الأخيرة أي نقاش بين الحكومات خارج القضاء بخصوص الملف.
ويلاحق القضاء اللبناني هانيبال بتهمة كتم معلومات تتعلق بمصير رجل الدين الشيعي، موسى الصدر، ورفيقيه محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين الذين اختفوا في العاصمة طرابلس عام 1978.
وكشف مصدر حكومي ليبي لـ"إرم نيوز" أن الدبيبة أرسل وفدا من وزارة العدل إلى لبنان لمحاولة إطلاق سراح هانيبال، إذ تلقى لأول مرة دعوة رسمية من لبنان من أجل مناقشة القضايا العالقة.
لكن السلطات الحكومية في لبنان ليست لها السيطرة على من يحتجزه، وهي حركة أمل، والتي تحاول طرابلس التوسط معها.
وفي السياق، يؤكد الباحث السياسي حسام الدين العبدلي براءة هانيبال بحسب كتاب أرسله النائب العام الليبي إلى السلطات القضائية في لبنان.
وقال العبدلي لـ"إرم نيوز"، إن هانيبال متواجد عند كيان يفضل المفاوضات بطرق غير رسمية.
ويعتقد الباحث الليبي أن طرابلس التي يسيطر عليها أنصار فبراير، مشيرا إلى أن الدبيبة يعد سيف القذافي منافسا له في الانتخابات؛ لذلك يحاول تحسين صورته أمام أنصار نجل الرئيس الليبي السابق عبر هانيبال، وخصوصًا بعد حادثة تسليم ضباط المخابرات أبوعجيلة المريمي إلى واشنطن، في وقت يسعى المجلس الرئاسي للعب دور الحياد.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبل أيام ممثلي سيف الإسلام القذافي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على خلفية تعليق مشاركتهم في أعمال اللجنة؛ بسبب عدم معالجة أوضاع السجناء السياسيين ووضع عائلة القذافي دوليًّا.
وأكد المنفي أنه سيشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن الهدف من المصالحة هو الوصول بالوطن إلى مرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ويرى عضو تجمع القوى السياسية لإقليم فزان (جنوب ليبيا)، وسام عبد الكبير، أن المجلس الرئاسي لا يملك الأدوات الكافية في موضوع المصالحة، حتى وإن توفرت النية، بينما الحكومة الليبية يمكنها حل القضية لو امتلكت الإرادة.
ويوضح عبد الكبير في تصريح لـ"إرم نيوز" أن حكومة الدبيبة خصوصا في هذا التوقيت لا يمكنها ذلك؛ لأنها سوف تفقد القوة الداعمة لها من تيار الثورة، مذكرًا بأن ملف هانيبال لا يلقى معارضة من تيار الثورة بعكس الملفات الأخرى.