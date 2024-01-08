مِن هانيبال إلى سيف.. "حسابات الساسة" تعترض تسوية وضع أسرة القذافي

أحدثت ورقة أسرة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي صداعا للسلطات الحاكمة في البلاد، فبينما يحاول رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تحسين صورته أمام أنصار "الخضر" بفتح مفاوضات مع لبنان لإطلاق سراح هانيبال القذافي، دخل المجلس الرئاسي المكلف بالإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية، في سباق مع الزمن لإقناع أتباع سيف الإسلام القذافي بالعدول عن مقاطعة الفعالية.

ومنذ ثورة فبراير في 2011، تفرقت أسرة معمر القذافي الذي سيطر على الحكم طيلة 42 عامًا بيد من حديد، بين قتيل وسجين وهارب ومقيم في الخارج، مع استمرار العقوبات الدولية على العائلة.

وبينما قتل المعتصم، الابن الرابع للقذافي مع والده، فإن مصير الساعدي القذافي لاعب كرة القدم السابق كان مختلفا، فقد تم إطلاق سراحه من سجن في سبتمبر/أيلول 2021، واختار تركيا كبلد لجوء بعد موافقة أنقرة.

وأظهر تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة لسنة 2023 صورة توكيل وقّعه الساعدي لأحد مساعديه بخصوص شقة يمتلكها في كندا، عن طريق الخارجية الليبية، ويكشف عن إقامته حاليا في مدينة إسطنبول التركية.

وبالنسبة لباقي العائلة، عائشة وصفية فركاش فهما موجودتان في سلطنة عمان، بينما محمد القذافي - الأخ غير الشقيق لإخوته - لم يكن له ثقل يذكر في العائلة، فقد كان متخصصا في الرياضة ورئيس شركات اتصالات.