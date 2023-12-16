الأمراض المعدية تفتك بسكان غزة.. هل يصبح القطاع منطقة "موبوءة"؟
كشف تقرير حكومي فلسطيني، عن رصد إصابة مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة بأمراض مُعدية، نتيجة التكدس في مراكز الإيواء والمستشفيات، وسط تحذيرات من تحولها إلى أوبئة.
وقال تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه "تم رصد 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح".
وأضاف المكتب الإعلامي في تقرير، وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، أن "ظروف النازحين في قطاع غزة تزداد صعوبة وقساوة بصورة بالغة، حيث إن ذلك يهدد بشكل واضح الأمن الغذائي والمائي والدوائي، كما يعاني هؤلاء من سوء المعيشة والمأوى، مما فاقم حياتهم اليومية".
بدوره، قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى الواقع وسط القطاع، إياد الجبري، إن "الطواقم الطبية بمستشفيات الوسط والجنوب رصدت انتشار الطفح الجلدي والجدري بين المرضى والمصابين والنازحين في المستشفيات"، لافتًا إلى أن ذلك ناجم عن التكدس، وانعدام النظافة العامة.
وأضاف الجبري في حديث لـ"إرم نيوز" أن "وجود أعداد كبيرة من المصابين والمرضى والنازحين داخل مستشفيات الوسط والجنوب أثّر بشكل كبير على الصحة العامة، وتسبب بانتشار الأمراض الجلدية".
وتابع الجبري: "وزارة الصحة رصدت انتشار تلك الأمراض في مستشفيات شهداء الأقصى، وسط القطاع، ومجمع ناصر في خان يونس، وأبو يوسف النجار في رفح جنوب القطاع".
وأوضح أن "الوضع خطير للغاية، وأن المستشفيات ليس لديها القدرة في الوقت الحالي على التعامل مع مثل هذه الأمراض، ما ينذر بكارثة كبيرة على المديين المتوسط والبعيد".
وأكد "الجبري" ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي المتهالك في غزة، لافتًا إلى أن القطاع الصحي مقبل على كارثة صحية كبيرة جدًا في حال استمرار الوضع الصحي على وضعه الحالي.