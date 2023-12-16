الأمراض المعدية تفتك بسكان غزة.. هل يصبح القطاع منطقة "موبوءة"؟

كشف تقرير حكومي فلسطيني، عن رصد إصابة مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة بأمراض مُعدية، نتيجة التكدس في مراكز الإيواء والمستشفيات، وسط تحذيرات من تحولها إلى أوبئة.

وقال تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه "تم رصد 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح".

وأضاف المكتب الإعلامي في تقرير، وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، أن "ظروف النازحين في قطاع غزة تزداد صعوبة وقساوة بصورة بالغة، حيث إن ذلك يهدد بشكل واضح الأمن الغذائي والمائي والدوائي، كما يعاني هؤلاء من سوء المعيشة والمأوى، مما فاقم حياتهم اليومية".

بدوره، قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى الواقع وسط القطاع، إياد الجبري، إن "الطواقم الطبية بمستشفيات الوسط والجنوب رصدت انتشار الطفح الجلدي والجدري بين المرضى والمصابين والنازحين في المستشفيات"، لافتًا إلى أن ذلك ناجم عن التكدس، وانعدام النظافة العامة.