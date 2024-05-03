السعودية تسحب الألقاب والأوسمة من المسؤولين المتورطين بالفساد

قررت السعودية سحب الألقاب والأوسمة والمزايا من المسؤولين المتورطين بقضايا فساد في المملكة التي تقود منذ سنوات خطة نشطة لكشف قضايا الفساد في أكبر اقتصاد خليجي.

وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إنه تم اعتماد عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد، وما يخلّ بنزاهة الوظيفة العامة بعد صدور توجيهات عليا للجهات المختصة بهذا الخصوص.

وأضافت أن التوجيهات تشمل شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي، أو تمت التسوية معهم.

وتشمل التوجيهات بجانب عدم إطلاق لقب "معالي" سحب المزايا التي يتمتعون بها بموجب المرتبة التي كانوا يشغلونها، وكذلك سحب الأوسمة التي يحملونها.