السعودية تسحب الألقاب والأوسمة من المسؤولين المتورطين بالفساد
قررت السعودية سحب الألقاب والأوسمة والمزايا من المسؤولين المتورطين بقضايا فساد في المملكة التي تقود منذ سنوات خطة نشطة لكشف قضايا الفساد في أكبر اقتصاد خليجي.
وقالت صحيفة "المدينة" المحلية، إنه تم اعتماد عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد، وما يخلّ بنزاهة الوظيفة العامة بعد صدور توجيهات عليا للجهات المختصة بهذا الخصوص.
وأضافت أن التوجيهات تشمل شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي، أو تمت التسوية معهم.
وتشمل التوجيهات بجانب عدم إطلاق لقب "معالي" سحب المزايا التي يتمتعون بها بموجب المرتبة التي كانوا يشغلونها، وكذلك سحب الأوسمة التي يحملونها.
وأوضحت الصحيفة أن التوجيهات الجديدة صدرت "استشعارا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي (وزير) و(الممتازة)، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما".
كما صدرت تلك التوجيهات "بعد الاطلاع على ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال التعامل مع من يرتكبون جرائم الخيانة أو الفساد، وما يخل بنزاهة الوظيفة العامة".
وشدّدت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية 2030 عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد، وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة، وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.
وقادت السعودية عام 2017 حملة مكافحة فساد غير مسبوقة، أوقفت خلالها رجال أعمال وأمراء ووزراء أُدينوا بقضايا فساد مليارية.