"التقدمي الاشتراكي" اللبناني يدعو إلى التهدئة الفورية في السويداء

أعرب الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، الذي يحظى بدعم الطائفة الدرزية، عن "أسفه الشديد للأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء السورية (معقل الطائفة الدرزية في سوريا)".

ودعا الحزب الاشتراكي إلى "التهدئة الفورية حقنا للدماء"، في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد الحزب، الذي يتزعمه تيمور جنبلاط، أنه يتواصل مع المعنيين في محاولة لتهدئة الأوضاع في السويداء، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي برعاية الدولة السورية، بشكل يضمن الاستقرار والسلم الأهلي في جميع الأراضي السوري وبمشاركة كل مكونات الشعب السوري بالتعاون مع الدولة السورية.

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وعبر الحزب عن رفضه القاطع لكل دعوات المطالبة بتوفير الحماية الدولية، من أي جهة كانت، مشددا على ضرورة أن تقع مسؤولية الأمن والحماية في السويداء على عاتق الحكومة السورية دون سواها.