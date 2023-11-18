مدير المستشفيات في غزة يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل "مروّعة" إخلاء مجمع الشفاء

كشف مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، تفاصيل إخلاء مجمع الشفاء الطبي من المرضى والنازحين والكوادر الطبية بعد طلب من الجيش الإسرائيلي، الذي كان حاصر المستشفى لأيام قبل اقتحامه.

وقال زقوت لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي طلب مغادرة مجمع الشفاء الطبي من جرحى ونازحين وكوادر طبية، وطلب منهم التوجه إلى شارع الوحدة، ومنه إلى شارع صلاح الدين في مسافة تزيد على 25 كيلومترًا".

وأضاف: "الكثير من الأطفال والكبار، لم يتمكنوا من مواصلة السير، لقد كان مشهد الإخلاء مروّعًا وصعبًا للغاية، وسط بكاء الأطفال، وانهيار الجرحى".

وكشف "زقوت"، عن بقاء ما يقارب 500 ما بين جرحى وكادر طبي داخل المجمع، بعد عدم تمكنهم من الخروج بسبب عدم القدرة على السير، بسبب خطورة إصاباتهم.