معتقل فلسطيني يرزق بطفلتين عن طريق "النطف المهربة"

رُزق المعتقل في السجون الإسرائيلية، مالك حلس، من حي الشجاعية في قطاع غزة، بطفلتين عن طريق النطف المهربة.

وأنجبت زوجة المعتقل مالك حلس، طفلتيه (ماسة وسارة) من خلال نطف مهربة من داخل السجن.

و"حلس" محكوم بالسجن لمدة 20 عامًا أمضى منها 15 عامًا.