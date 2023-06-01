معتقل فلسطيني يرزق بطفلتين عن طريق "النطف المهربة"
رُزق المعتقل في السجون الإسرائيلية، مالك حلس، من حي الشجاعية في قطاع غزة، بطفلتين عن طريق النطف المهربة.
وأنجبت زوجة المعتقل مالك حلس، طفلتيه (ماسة وسارة) من خلال نطف مهربة من داخل السجن.
و"حلس" محكوم بالسجن لمدة 20 عامًا أمضى منها 15 عامًا.
وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين، بهاء الدين المدهون، إن "الأسرى ومن خلال عمليات تهريب النطف والإنجاب يشكلون نموذج تحدٍ فريدًا في مواجهة السجان، رغم كل القيود والإجراءات التي تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم".
وأضاف أن "الأسرى ومن خلال الطرق والوسائل الإبداعية يصنعون الحياة، وينثرون الفرحة بين أهلهم وذويهم، ويحطمون أمنيات الاحتلال والسجان بقتلهم نفسيًا وجسديًا داخل السجون".
يشار الى أن العديد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين أصدرت بحقهم سلطات الاحتلال أحكامًا مطولة بالسجن،عملوا على تهريب نطف من داخل معتقلاتهم، ونجحوا بإنجاب الأطفال.