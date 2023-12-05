إسرائيل تُحدّث حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة

حدّثت إسرائيل حصيلة الرهائن المحتجزين في غزة ارتفاعًا إلى 138 وفق ما أفادت السلطات، اليوم الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصًا كان اعتُبر منذ هجمات حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصيلة المحدّثة دون إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالرهينة 138 أو بالآلية التي مكّنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا، سابقًا، أن حصيلة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة تبلغ 137 شخصًا، بينهم 20 امرأة وطفلان.