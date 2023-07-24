اتفاق على عقد اجتماع لتنسيق جهود تأمين الحدود بين ليبيا وتونس

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، على عقد اجتماع لتنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، فقد التقى الدبيبة وسعيّد، على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وبحث الطرفان ملف الهجرة غير النظامية، وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين.