إعلام عبري: "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل نهاية سبتمبر

حدد مسؤولون إسرائيليون كبار نهاية سبتمبر/أيلول المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإخبارية مساء اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن هذا الاتفاق هو "اتفاق عدم اعتداء بين الطرفين"، وسيضمن للسوريين عدم قيام إسرائيل بمهاجمة سوريا، في حين ستضمن إسرائيل حماية الأقلية الدرزية في البلاد.

ووفق "كان" أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تسريع المحادثات مع سوريا للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، وقالوا: "من المهم أن يعلن ترامب عن هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن، ولهذا السبب تتقدم المحادثات" بحسب تعبيرهم.

وبحسب التقرير العبري فقد أعرب السوريون للأمريكيين عن مخاوفهم من أن تقوم الأقلية الدرزية بإنشاء نوع من الحكم الذاتي في سوريا تحت رعاية إسرائيلية، في حين أبلغ الممثلون الأمريكيون، السوريين أن هذا ليس من نية إسرائيل.