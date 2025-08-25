التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
logo
العالم العربي

إعلام عبري: "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل نهاية سبتمبر

إعلام عبري: "الاتفاق الأمني" بين سوريا وإسرائيل نهاية سبتمبر
أحمد الشرع وتوماس باراكالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2025، 8:57 م

حدد مسؤولون إسرائيليون كبار نهاية سبتمبر/أيلول المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإخبارية مساء اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن هذا الاتفاق هو "اتفاق عدم اعتداء بين الطرفين"، وسيضمن للسوريين عدم قيام إسرائيل بمهاجمة سوريا، في حين ستضمن إسرائيل حماية الأقلية الدرزية في البلاد.

أخبار ذات علاقة

الشرع متحدثاً خلال اللقاء

الرئاسة السورية: الشرع أجرى مناقشات مع باراك حول "الوضع في المنطقة"

ووفق "كان" أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تسريع المحادثات مع سوريا للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، وقالوا: "من المهم أن يعلن ترامب عن هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن، ولهذا السبب تتقدم المحادثات" بحسب تعبيرهم.

وبحسب التقرير العبري فقد أعرب السوريون للأمريكيين عن مخاوفهم من أن تقوم الأقلية الدرزية بإنشاء نوع من الحكم الذاتي في سوريا تحت رعاية إسرائيلية، في حين أبلغ الممثلون الأمريكيون، السوريين أن هذا ليس من نية إسرائيل.

أخبار ذات علاقة

الزعيم الدرزي حكمت الهجري

الهجري: واشنطن وتل أبيب وقفتا لحماية كرامتنا ووجودنا (فيديو)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC