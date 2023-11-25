بعد قسوة الصيف.. برودة الشتاء معاناة جديدة تنتظر النازحين اليمنيين

ونوه مثنى، إلى أن: "تأخر وبطء الاستجابة الإنسانية، بتوفير احتياجات المأوى وإمدادات الغذاء والدواء ولوازم الشتاء في المخيمات قد يتسبب بكارثة لا تحمد عقباها"، مؤكدًا على أن: "جميع المؤشرات توحي وتنذر بخطر وشيك، لا سيما في ظل تضاؤل وتقلّص المساعدات الإنسانية".

وذكر مدير إدارة مخيمات النازحين في مأرب، أن "انخفاض درجات الحرارة وشدة برودة الطقس، خلال العامين الماضيين، أدّى إلى وفاة عدد من الأطفال وكبار السن والمرضى من النازحين القاطنين في مخيمات النزوح".

وأشار سيف مثنى، إلى "إمكانية استخدام وسائل تدفئة غير آمنة، وذلك من خلال إيقاد شعلة نار وسط وداخل الخيام، الأمر الذي يزيد من خطر احتمالية اندلاع الحرائق، والتسبب بحالات تسمم جراء استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون".

وطالب "الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية ذات الاختصاص، إلى التدخل الفعّال، من خلال تقديم الدعم والموارد والأدوات اللازمة والاحتياجات الأساسية والضرورية، لتحسين أوضاع النازحين في المخيمات، وإعانتهم على مواجهة الشتاء".

أحد النازحين اليمنيين، تحدث لـ لـ"إرم نيوز"، عن أوضاعهم وظروفهم المعيشية في مخيمات النزوح، ووصفها بأنها "صعبة وقاسية للغاية".

وقال إبراهيم نجيب جعبل، الذي يسكن في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، إن "الخدمات في المخيمات تكاد تكون معدومة، ولا تتوافر لنا أبسط أساسيات ومقومات الحياة".

وعن برودة الجو وتحمّلهم له، يشير جعبل، إلى أن "المعاناة تتضاعف أكثر مع شدة البرودة، وتكون أكثر صعوبة، ولقلة الفرش والبطانيات نشعر وكأننا ننام في العراء، لا فرق فيها بين نومنا داخل الخيمة، أو على قارعة الطريق".

ولا تقتصر معاناة النازحين في مخيمات النزوح، على الظروف المناخية المتقلبة، بل إنهم يعانون كذلك من تفاقم سوء التغذية وانعدام للخدمات الصحية وعدم توافر العلاجات الطبية والعقاقير الدوائية، فضلاً عن صعوبة تلقي أطفالهم للتعليم، بالإضافة إلى حالتهم الاقتصادية المتردية وفقرهم المُدقع، وغيرها الكثير من تكاليف الحياة ومقوماتها.