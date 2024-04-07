خبراء: هكذا سترد إيران على استهداف قنصليتها في دمشق

أحمد عبد

شكلت الفصائل المسلحة العراقية المنطقة الرمادية لطهران في حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، واستعملتها في الرد المحدود على واشنطن في مناسبات عديدة.

لكن تحييد واشنطن والحكومة العراقية لتلك الفصائل، وإعلانها وقف هجماتها، جعلت القيادات الإيرانية أمام مقصلة الشارع الذي يطالب حكومته والمرشد الأعلى علي خامنئي برد مباشر على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، فهل ستتمكن طهران من الرد والدخول في حرب مفتوحة؟

سلسلة "الاغتيالات"

لم يكن استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق الأول من نوعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد نفذت إسرائيل ما يقارب 28 ضربة عام 2021، ومثلها عام 2022، و40 ضربة خلال عام 2023، وما يقارب من 27 ضربة للمصالح الإيرانية منذ مطلع العام الجاري.

استهدفت تلك الضربات عشرات المقرات الإيرانية في سوريا، وقيادات عسكرية تعمل بصفة "مستشارين"، كما تصفهم طهران مع كل استهداف.

إلا أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، في الأول من الشهر الجاري، يعد من أقسى الضربات التي تلقتها طهران بعد حادثة مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني عام 2020، التي أدت إلى مقتل قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأدى استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية ِفي دمشق إلى مقتل قائدين عسكريين، أبرزهما الجنرال محمد رضا زاهدي، وخمسة مستشارين آخرين.

ويعد زاهدي من أهم أهداف إسرائيل كونه المسؤول الأول عن الارتباطات العسكرية بين طهران والجماعات الموالية لها في كل من سوريا ولبنان.