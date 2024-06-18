هيئة البث الإسرائيلية: حماس تدرس بجدية نقل مقرها خارج قطر

تجدد الحديث عن إمكانية خروج قيادة حركة حماس من العاصمة القطرية الدوحة، عقب تصريحات منسوبة لقيادات في الحركة، اليوم الثلاثاء، تصب في هذا الاتجاه.

ويهتم الإعلام العبري بشكل استثنائي بهذا الملف، منذ أن ترددت أنباء بشأنه في أبريل/ نيسان الماضي، وينظر إليه على أنه ورقة ضغط على حماس، قد تدفعها لتخفيف مواقفها بشأن صفقة الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، تصريحات أدلى بها مسؤولون في حركة حماس لصحيفة عربية، تضمنت التأكيد أن الحركة تدرس بجدية كبيرة نقل مقرها من قطر إلى دولة أخرى.

وأوضحت أن القرار يأتي في ظل ضغوط هائلة تُمارَس على حماس بفعل الحرب على غزة ومفاوضات الأسرى التي وصلت إلى مرحلة الجمود.