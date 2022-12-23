الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في كفر قاسم
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا فلسطينيا بعد إطلاق النار عليه، بذريعة محاولته تنفيذ عملية مزدوجة في مدينة كفر قاسم العربية الواقعة داخل إسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن "الشاب نعيم محمود بدير، من مدينة كفر قاسم داخل إسرائيل، قُتل بعد تنفيذه عملية دهس، وإطلاق نار، حيث أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين بجراح متفاوتة".
وزعم البيان الإسرائيلي أن "بدير استدعى الشرطة إلى المكان للإبلاغ عن وقوع حادثة عنف، وعند قدومها ركض باتجاهها وبحوزته سلاح، وبعد ذلك صعد لسيارته ودهس أفراد الشرطة".
وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال نشرت العشرات من عناصرها في كفر قاسم، وأرسلت تعزيزات أمنية تشمل عناصر من الوحدات الخاصة وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.
في المقابل، قالت عائلة الشهيد نعيم بدير من كفر قاسم في بيان: "الشرطة الإسرائيلية قتلت ابننا نعيم بدير بدم بارد، والحديث لا يدور عن عملية، ورواية الشرطة كاذبة".
وأضافت أن "الشرطة بعد أن قتلت ابننا نعيم بدم بارد، اقتحمت البيت ودمرته كليا أمام الأطفال الذي صرخوا وبكوا وارتعبوا من تصرفاتهم".