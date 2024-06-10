الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج إضافي من غزة

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأحد، باستضافة ألف حاج إضافي من أهالي قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن الأمر الملكي صدر ضمن "مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة" لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائي، ليصل إجمالي عدد المستضافين من دولة فلسطين إلى ألفي حاج.

وتأتي استضافة أولئك الحجاج، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن "هذه الاستضافة الاستثنائية تعدّ بلسماً وتخفيفاً لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".