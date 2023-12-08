"الغارديان": أمريكا تستمر بإرسال الأسلحة لإسرائيل دون مساءلة

تساءل تقرير لصحيفة "الغارديان" عن استمرار الولايات المتحدة بإرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، لدعمها في حربها على حماس، دون أي شرط أو قيد أو حتى امتثال للقانون.

وبحسب التقرير فإن القانون الأمريكي يلزم سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بمتابعة وتقييم طريقة استخدام أي جيش أجنبي للسلاح الأمريكي الذي تسلمه له، لكن هذا لا يحدث أبدًا مع إسرائيل.

وينص قانون "ليهي" الأمريكي على إلزامية فحص أي وحدة عسكرية أجنبية تتلقى تدريبًا أو أسلحة أمريكية للتأكد من أنها ليست مسؤولة عن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وهو مصطلح لا يهتم القانون بتعريفه، وفق الصحيفة.

أما في حالة إسرائيل، فإن الولايات المتحدة تقدم لها كميات ضخمة من المساعدات العسكرية حتى أنه أصبح من المستحيل تعقب هذه الكميات أو ومستخدميها من وحدات الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن التدقيق أو فرض الشروط غائبان تماما في المرحلة التي تسبق تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل كما يقتضي القانون.

بدوره، قال جوش بول، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن عمليات نقل الأسلحة إلى الخارج، والذي استقال في أكتوبر احتجاجا على عدم وجود تدقيق أو نقاش حول عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل خلال هذه الحرب: "سيكون الأمر مكلفاً للغاية لموارد أمريكا لفحص جهاز الأمن الإسرائيلي بأكمله بحثاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضاف بول: "بدلاً من عملية التدقيق العادية، أنشأت وزارة الخارجية إجراءً خاصًّا لإسرائيل فقط. ولم تتوصل الوزارة قط إلى حدوث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، على الرغم من وجود أدلة موثوق بها ومقنعة بشكل لا يصدق".

وللإدارة الأمريكية سياسات معلنة قبل شهرين فقط من 7 أكتوبر، تنص على أن "الولايات المتحدة لن ترسل أسلحة إلى الخارج إذا قدرت، أنه من المرجح، أنها ستستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتحديدًا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

ولكن ازدواجية المعايير في حالة إسرائيل، بحسب التقرير، تتطلب من إدارة بايدن إصلاح طريقة تعاملها مع إسرائيل بعد الحرب؛ ويبدأ ذلك من خلال التطبيق الموحد للقوانين واللوائح القائمة على صادرات الأسلحة، حتى مع إسرائيل، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".