ضربة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا لحماس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه "قصف" موقعًا عسكريًا لحماس في قطاع غزة بواسطة مسيّرة، بعدما تم استهداف قواته خلال تظاهرة.
وتأتي الضربة الإسرائيلية الجديدة على خلفية مواجهات شبه يومية، منذُ منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.
ويوم أمس الأحد، استهدف الجيش الإسرائيلي، عبر غارات بطائرات مسيرة على قطاع غزة، "موقعين عسكريين" تابعين لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.
ومنذُ الأسبوع الماضي، تظاهر فلسطينيون عدة مرات قرب الحدود بعد إغلاق إسرائيل معبر بيت حانون (ايريز) الحدودي مع قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل، منذُ عام 2007، حصاراً مشدّداً عليه.
ويأتي الإغلاق المتواصل بعد مواجهات متكررة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب الحدود في الأيام الأخيرة، في خطوة وصفتها مؤسسة جيشا (مسلك) غير الحكومية الإسرائيلية بأنها "عقاب جماعي غير قانوني".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مسيّرة تابعة للجيش "ضربت موقعًا عسكريًا يعود إلى منظمة حماس الإرهابية".
وبين أن الموقع هو قرب منطقة "أطلق منها مهاجمون النار على جنود من تساحال (الجيش الإسرائيلي) خلال تظاهرة عنيفة"، موضحًا أن "الجنود ردوا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه مهاجم وأصابوه".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة أن متظاهرين أصيبا "برصاص إسرائيلي" خلال مواجهات.
وفي وقت مُبكر من اليوم الاثنين، أحرق متظاهرون إطارات وألقوا الحجارة على جنود ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب صحافي من وكالة "فرانس برس".
ومنذُ الـ13 من أيلول/سبتمبر الجاري، قتل 7 فلسطينيين وأصيب نحو 100 في مواجهات عند الحدود، بحسب تعداد لـ"فرانس برس" يستند إلى أرقام مصدرها وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكّانه نحو 2,3 مليون نسمة، ويعاني نسبة بطالة تزيد على 50%.