ضربة إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه "قصف" موقعًا عسكريًا لحماس في قطاع غزة بواسطة مسيّرة، بعدما تم استهداف قواته خلال تظاهرة.

وتأتي الضربة الإسرائيلية الجديدة على خلفية مواجهات شبه يومية، منذُ منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

ويوم أمس الأحد، استهدف الجيش الإسرائيلي، عبر غارات بطائرات مسيرة على قطاع غزة، "موقعين عسكريين" تابعين لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.