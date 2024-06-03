غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في ريف حلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الاثنين، بأن انفجارات قوية متتالية مجهولة دوت في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس.

وقال المرصد إن "البلدة المستهدفة تسيطر عليها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية".

وأضاف أن سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء هرعت إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين"، دون تحديد عدد الضحايا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام سوري رسمية إن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عدة في ريف حلب.