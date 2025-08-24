قتيلان و5 جرحى حصيلة الغارات الإسرائيلية على مواقع حوثية

قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، الأحد، في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، على ما أفادت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين.

وأوردت القناة، في خبر عاجل، أن الضحايا سقطوا جراء القصف على محطة شركة النفط في صنعاء، في حصيلة أولية.

وكانت القناة أفادت في وقت سابق بأنّ الغارات استهدفت "محطة شركة النفط بشارع الستين في صنعاء" و"محطة كهرباء حزيز جنوبي صنعاء".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته أهدافًا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، بغارات نفذها في وقت سابق اليوم الأحد.

وأكد في بيان أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وهي مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي "حزيز" و"أسار" للطاقة، إضافة إلى موقع لتخزين الوقود، كان يُستخدم لأنشطة الحوثيين العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن الغارات جاءت بعد "اعتداءات متكررة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيّرات نحو الأراضي الإسرائيلية"، وفق قوله.

ولفت أدرعي إلى أن القصر الرئاسي الذي تم استهدافه داخل المجمع العسكري تدار من داخله الأنشطة العسكرية لميليشيا الحوثي، كما استخدمت الميليشيا اليمنية محطتي الطاقة في حزيز وأسار لتوريد الكهرباء لاستخدامها في الأنشطة العسكرية، وأن "استهداف المحطتين يضر بقدرة إنتاج وإيصال الكهرباء للأغراض العسكرية"، بحسب تعبيره.