مأساة السفر عبر معبر رفح.. ناجون من مقصلة الموت في قوافل الانتظار

ينتظر الآلاف من سكان قطاع غزة، في طوابير طويلة للسفر خارج القطاع، الذي تشن إسرائيل ضده حرباً منذ خمسة أشهر، وتضع عراقيل أمام حركة سكان القطاع عبر معبر رفح البري؛ ما أدى لحرمان السكان من السفر للخارج.

وتفرض إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قيوداً على التنقل عبر المعبر، وتهدد بقصفه حال جرى تشغيله وفق الآلية المعمول بها قبل الحرب على غزة، وهو الأمر الذي حال دون سفر آلاف السكان من غزة للخارج.

ومعبر رفح، هو المنفذ الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم عبر البوابة المصرية، ويسيطر على إدارته من الجانب الفلسطيني منذ عام 2007 موظفون تابعون لحركة حماس، ولا يوجد أي دور للسلطة الفلسطينية هناك.

عراقيل صعبة

وقال محمد سعيد، أحد سكان القطاع، إنه "أنهى جميع إجراءات السفر لخارج القطاع له ولجميع أفراد أسرته، قبل أكتوبر/تشرين أول الماضي"، لافتاً إلى أن الحرب والقيود الإسرائيلية حالت دون تمكنه من السفر للخارج.