هيئة بريطانية: إخلاء سفينة معرّضة للغرق قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن ربانًا وأفراد طاقم سفينة على بعد 96 ميلاً بحريًا جنوب شرقي مدينة نشطون في اليمن اضطروا لتركها بعد تسرب المياه إليها بدرجة تعذر احتواؤها.

وأضافت أن سفينة مساعدة انتشلت الطاقم بينما لا تزال السفينة المهجورة طافية، مبينة أن ربان السفينة والطاقم اضطروا إلى إخلائها، وانتشلتهم سفينة أخرى.

وكانت الهيئة ذكرت، في وقت سابق، أنها تلقت تقريرًا عن نداء استغاثة من السفينة، وأنها تحقق في الحادث.

وتشن ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على ممرات ملاحية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة إنها تتضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.