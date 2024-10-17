ماكرون يطالب حماس بالإفراج عن "كل الرهائن"

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بالإفراج عن "كل الرهائن" المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله زعيم الحركة يحيى السنوار.

وبحسب "فرانس برس"، قال ماكرون عبر منصة إكس "كان يحيى السنوار المسؤول الرئيس عن الهجمات الإرهابية والأفعال الهمجية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف: "في هذا اليوم، أفكر بعاطفة بالضحايا، وبينهم 48 من مواطنينا، وأقاربهم. فرنسا تطالب بتحرير كل الرهائن الذين ما زالت حماس تحتجزهم".

وتتصاعد الضغوط الدولية على حركة حماس بعد مقتل زعيمها يحيى السنوار، وسط دعوات متزايدة للإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وكانت فرنسا وألمانيا من بين الدول التي طالبت حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن.

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، السنوار بأنه "قاتل وحشي"، ودعت الحركة إلى إلقاء السلاح والإفراج عن الرهائن.

وفي إسرائيل، أفادت القناة 12 بأن فريق التفاوض الإسرائيلي يجري مشاورات طارئة تهدف إلى التوصل لاتفاق فوري لتبادل الأسرى.

واعتبر مسؤول إسرائيلي أن اغتيال السنوار يمثل "فرصة استثنائية" لتحرير المحتجزين لدى حماس.