بين إكراهات الداخل وضغوط الخارج.. "حزب الله" يواجه "وضعًا محرجًا" إزاء حرب غزة

يواجه "حزب الله" اللبناني وضعًا محرجًا في التعاطي مع تطورالوضع الميداني في غزة، بين إكراهات الداخل اللبناني الذي يخشى تكرار "سيناريو 2006"، والخارج الإقليمي الذي يسعى الحزب إلى التعامل مع تناقضاته.

ونقلت صحيفة " أوريون إكس" الناطقة بالفرنسية أن "التصعيد على الجبهة اللبنانية مرهون بأمرين: تطورالوضع في غزة، وسلوك إسرائيل" .

وأوضح تقريرللصحيفة أنّه "رغم اللقاءات الأخيرة بين الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وزياد النخالة، أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، فضلاً عن تحذيرات الدبلوماسية الإيرانية فإنّ حزب الله يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الداخلي اللبناني في موقفه".

ووفقًا لمتابعين للشأن اللبناني يخشى الحزب توسيع دائرة الصراع مع إسرائيل لسببين، أولهما الضغوط الداخلية التي يواجهها الحزب والتحذيرات الصادرة عن جهات سياسية متعددة في المشهد اللبناني من تكرار "سيناريو 2006" والذي لا يزال يلقي بظلاله على اللبنانيين، والثاني الردع الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية منذ بدء الحرب في غزة بإرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة لتنبيه إيران وحلفائها من مغبّة التدخّل وتوسيع دائرة الصراع.