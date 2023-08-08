المغرب يفكك شبكة للهجرة السرية ويلقي القبض على زعيمها

أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، عن تفكيك "شبكة منظمة" للهجرة السرية، وإلقاء القبض على زعيمها وأحد المتعاونين معه، في إقليم "الناظور" الساحلي.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن عناصر الدرك الملكي "أجهضوا محاولة للهجرة السرية" بعد تفكيك "شبكة منظمة" تعمل في هذا المجال، وإلقاء القبض على شخصين متورطين.

وتبحث السلطات المغربية عن 3 متورطين آخرين بالقضية، ما زالوا "في حالة فرار".

وكانت هذه الشبكة، تستعد لنقل 50 شخصًا عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، في هجرة غير شرعية.

وحجزت السلطات في القضية، على قارب يستخدم للهجرة ومعدات بحرية متنوّعة، إضافة إلى مبالغ مالية "يرجح أن تكون من عائدات عمليات الهجرة السرية".