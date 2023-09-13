مصر تبحث مصير المفقودين في ليبيا جراء الإعصار "دانيال"

دعت وزارة الهجرة المصرية، اليوم الأربعاء، أهالي المفقودين في ليبيا حتى الآن جراء الإعصار المدمر "دانيال" إلى التواصل مع الوزارة لإرسال بياناتهم لمعرفة مصيرهم.

وقالت وزيرة الهجرة، في بيان، إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية، وتعمل على تحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد المصريين الذين تضرروا جراء الإعصار.

وأعلن البيان أن مصر أعادت جثامين العشرات من مواطنيها الذين توفوا في ليبيا بسبب العاصفة "دانيال"؛ حيث تم دفنهم في محافظاتهم.

وجاء في البيان أن "القوات المسلحة المصرية أجلت جثامين 87 مصريا قضوا جراء الكارثة، حيث تم التعرف على أسمائهم ودفنوا في محافظاتهم، كما قامت بإخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة".

وتابع البيان: "قامت قواتنا بإخلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجارٍ علاجهم في المستشفى الميداني المصري بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة".

وتستضيف ليبيا عددا كبيرا من المصريين في الشتات، الذين عادة ما يعبرون الحدود البرية إلى الشرق، حيث تقع معظم المناطق المتضررة من العاصفة.