من موقع هجوم القدس.. نتنياهو يطالب بـ"تجويع الأسرى الفلسطينيين"

شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا عنيفًا ضد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، الرامي إلى توفير الغذاء الأساسي للسجناء الفلسطينيين، خلال تفقد موقع حادث إطلاق النار في القدس، اليوم الاثنين.

ووجه نتنياهو حديثه للمحكمة الإسرائيلية العليا، قائلًا: "إننا نخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب على عدة جبهات"، وفيما قدم تعازيه لعائلات القتلى، أكد أن "هناك بالطبع نجاحات، ولكن للأسف ليس منها ما حدث هذا الصباح في القدس"، وفق قوله.

تصعيد الإجراءات الإسرائيلية

وأضاف نتنياهو: "أيتها المحكمة، أنت معنا أيضًا في الحرب، وأنت جزء لا يتجزأ من إدارة المعارك ضد الإرهابيين، نحن لا نتهاون مع أعدائنا، بل نسحقهم، وهكذا يجب أن تتصرف المحكمة"، وفق تعبيره.

وأكد نتنياهو، أن الحكومة سترد بإجراءات أكثر تشددًا، مبينًا أن مثل هذه الهجمات "لن تُقيد أيدينا"، بل ستدفع نحو "تصعيد الإجراءات الأمنية وملاحقة المنفذين"، وفق قوله.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل "تقاتل على عدة جبهات"، وأن الجهود الاستخباراتية والأمنية مستمرة، متوعدًا بملاحقة كل من أسهم في تنفيذ العملية الأخيرة في القدس "أينما كانوا"، على حدّ تعبيره.

وزار نتنياهو موقع حادث إطلاق النار في القدس بعد تقديرات للموقف أجراها مع رؤساء المؤسسة الأمنية، وكان مقررًا مثول نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة لاستكمال محاكمته في قضايا الفساد، إلا أنه مكتبه اتصل بهيئة القضاة وأبلغها باعتذار رئيس الوزراء عن حضور الجلسة "لأسباب أمنية"، في أعقاب الهجوم الدامي بالقدس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مدير عام الشرطة الإسرائيلية داني ليفي ربما يقطع زيارته لألمانيا ويعود إلى إسرائيل في أعقاب حادثة إطلاق النار في القدس.

وقبل تحديد ليفي موقفه من العودة إلى إسرائيل، علق وزير الخارجية الألماني يوهان وودبول على هجوم مفترق راموت في القدس، وكتب في حسابه على منصة إكس قائلا: "أشعر بصدمة بالغة إزاء الهجوم الإرهابي الجبان في القدس، أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".