مقتل ضابطين ومدني في تفجيرين بأبين جنوب اليمن

قُتل قياديان عسكريان ومدني وجرح جنديان، اليوم الثلاثاء؛ جراء تفجيرين استهدفا دوريتين عسكريتين تابعتين للقوات الجنوبية المسلحة، في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الجنوبية المُقدم محمد النقيب، إن "تفجيرين إرهابيين، استهدفا، مواقع عبور آليات للقوات المسلحة الجنوبية، في منطقة البقيرة بوادي عويمران شرق مديرية مودية".

وأضاف النقيب، في تصريح لـ"إرم نيوز": "استشهد على إثر ذلك ضابطان ومدني واحد، وأصيب جنديان آخران.. الضابطان هما، قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث دعم وإسناد النقيب صدام حسين السعدي، وقائد سرية بالكتيبة الأولى في اللواء الثاني دعم وإسناد غسان القديمي".

وتوعّد النقيب، المسؤولين عن الهجوم بالملاحقة مهما كان مستوى تخفيهم، قائلاً: "الرد سيكون، بمواصلة ملاحقة بقايا فلول العناصر الإرهابية، مهما كانت درجة تخفّيها".

في غضون ذلك، أصدرت القوات المسلحة الجنوبية، عبر موقعها الرسمي "درع الجنوب"، بياناً، نعت فيه القياديان العسكريان، وأشارت إلى أن المدني الذي قضى معهما، هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمركز منطقة البقيرة عارف ناصر المكني.