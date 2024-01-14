مقتل 2 من موظفي شركة اتصالات عاملة في غزة بقصف إسرائيلي

أدانت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" استهداف الجيش الإسرائيلي مركبة مأهولة تابعة للشركة أثناء إصلاح بعض الخطوط، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقم الشركة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية مركبة تابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" شرق مدينة خانيونس؛ ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي الشركة وهما نادر أبو حجاج وبهاء الريس.

وأصدرت الشركة بيان نعي قالت فيه: "ندين العدوان الهمجي على شعبنا الفلسطيني وطواقمنا العاملة في قطاع غزة بعد استهداف مركبة تابعة للشركة ومقتل الزميلين نادر أبو حجاج وبهاء الريس أثناء تأديتهما عملهما بإصلاح خطوط الاتصالات بمدينة خانيونس".