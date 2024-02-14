دير البلح.. وجهة النازحين الخائفين من اجتياح مدينة رفح (صور)

أصبحت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وجهة للنازحين الخائفين من العملية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح جنوباً، وذلك مع تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة برياً، التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين.

وشهدت دير البلح، خلال اليومين الماضيين، نزوح الآلاف من المتواجدين في رفح، وذلك عقب عملية تحرير اثنين من الرهائن الإسرائيليين، ما أدى لمقتل وإصابة المئات من النازحين للمدينة، والبالغ عددهم مليونا ونصف المليون.

وأقدم النازحون على تفكيك خيامهم المصنوعة من الخشب والنايلون من مراكز الإيواء ومحيطها والشوارع، ونقلها لمدينة دير البلح، في رحلة جديدة من رحلات النزوح؛ هربًا من القصف الإسرائيلي وبحثاً عن الأمان.