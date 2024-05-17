بريطانيا.. السجن 45 عاما لمغربي قتل مسنًا ردًا على حرب غزة

وذكر ممثلو الادعاء أن عليد قال للمحققين بعد القبض عليه إنه ارتكب هذه الأفعال بسبب الصراع في قطاع غزة وإنه كان ليقتل المزيد إن تمكن من ذلك.

وأُدين عليد الشهر الماضي بتهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على محققتين في أثناء استجوابه من الشرطة.

وقالت القاضية بوبي تشيما-جراب لعليد عند النطق بالحكم عليه في محكمة تيسايد كراون: "هاجمت وقتلت تيرينس كارني في عمل إرهابي"، مضيفة أنه يجب أن يقضي ما مجموعه 45 عامًا خلف القضبان قبل النظر في إطلاق سراحه.

وأضافت القاضية: "قصدت بذلك الانتقام من تصرفات دولة أجنبية، إسرائيل، وترهيب الحكومة البريطانية والتأثير عليها في علاقاتها الدولية".

واستخدم عليد سكينين لمهاجمة زميله النائم أولًا، والذي أصبح عدوانيًا معه بعدما علم بتحوله إلى المسيحية، وطعنه ست مرات بينما كان يردد قائلًا "الله أكبر".