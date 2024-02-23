جوع ومرض وقصف.. ثالوث يتربص بغزة وأطفالها

ويجلس والد الطفل، محمود أبو قمر، إلى جواره على سرير المرض داخل مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، بانتظار تحسن حالة ابنه الصحية، وسط شعوره بالعجز تجاه طفله، الذي لا يستطيع تقديم الطعام له ليسكته.

ووصل سوء التغذية الحاد العام في غزة إلى 16.2%، وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة، التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15%، كما توجد زيادة كبيرة في نسبة سوء التغذية الحاد العام بين الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا.

أيام دون طعام

وقال أبو قمر: "إنّ المرض سيطر على فاروق بسبب الإعياء الشديد والهزال اللذين أصاباه بفعل شح الغذاء والماء"، وأضاف: "يستيقظ فاروق باكيًا كل ليلة من شدة الجوع وقرقرة بطنه، لكننا لا نجد ما نطعمه إياه، حتى علف الحيوانات الذي كنا نأكله لم يعد متوفرًا".