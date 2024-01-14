مقتل إسرائيلييْن بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلاً وامرأة قتلا جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان، اليوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً استهدف منزلاً في بلدة "يوفال" بالجليل، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، مضيفاً أن قواته كانت تقصف أهدافاً لميليشيا حزب الله في لبنان.

وتتبادل إسرائيل وميليشيا حزب الله إطلاق النار منذ أن هاجمت حركة "حماس" إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ما أشعل صراعاً امتد إلى نقاط أخرى في المنطقة.

وهذه أخطر مواجهة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان منذ حرب عام 2006.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت إسرائيل إن قواتها قتلت 4 مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده كانوا يقومون بدورية في منطقة "جبل روس"، التي تسميها إسرائيل "هار دوف"، حول مزارع شبعا المتنازع عليها، عندما رصدوا المسلحين الأربعة الذين فتحوا النار على القوة الإسرائيلية.

وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأنهم كانوا مسلحين ببنادق وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف "آر.بي.جي". وذكر أن انتماءهم غير معروف بعد.