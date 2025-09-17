يوم الرعب في غزة.. غارات إسرائيلية متواصلة تحصد أرواح العشرات (فيديو)

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أكثر من 30 فلسطينيا في سلسلة هجمات مع انطلاق عملية عسكرية لاجتياح مدينة غزة، وعمليات إطلاق نار تجاه منتظري المساعدات.

وقالت مصادر طبية لـ"إرم نيوز" إن 31 فلسطينيا قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، 17 منهم في مدينة غزة التي تشهد عمليات قصف مكثفة وسط تقدم للجيش الإسرائيلي نحو عمق المدينة.

كما قتل خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 60 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما استهدف مناطق في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وتواصلت عمليات النزوح للفلسطينيين من مدينة غزة لمناطق وسط وجنوب القطاع، هربا من القصف الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح مسار جديد للفلسطينيين حتى يسرع وتيرة النزوح من مدينة غزة؛ إذ أعلن فتح شارع صلاح الدين الذي كان قد قطعه بعد سيطرة قواته على "محور نتساريم" وسط قطاع غزة.





