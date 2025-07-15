حزب الله: الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان "تصعيد كبير"

نددت ميليشيا حزب الله الثلاثاء بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق لبنان وقتل فيها 12 شخصا بحسب وزارة الصحة، معتبرة أنها "تصعيد كبير".

وقالت الميليشيا اللبنانية في بيان إن "هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدا كبيرا في سياق العدوان المتواصل على لبنان وشعبه"، داعيا السلطات اللبنانية إلى أن "تتحرك بشكل جاد وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها".

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني لرويترز بأن 5 من القتلى من مسلحي ميليشيا حزب الله. وأضاف المصدر أن 7 من القتلى من السوريين الذين يعملون في كثير من الأحيان في الحقول الزراعية بمنطقة سهل البقاع.



