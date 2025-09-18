دمشق توضح حقيقة توقيف منتج "باب الحارة" محمد قبنض

نفت وزارة الداخلية السورية، الخميس، صحة الأنباء المتداولة حول توقيف عضو مجلس الشعب السابق محمد قبنض، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرّضه للاختطاف.

وأورد نور الدين البابا، المتحدث باسم الوزارة، أن عملية الاختطاف نفذتها عصابة تنتحل صفة أمنية بهدف ابتزاز ذويه مالياً، وتشويه صورة الوزارة عبر ممارسات غير قانونية، وفق قناة "الإخبارية" السورية.

وقال:" بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات مضللة تزعم توقيف قبنض، مشدداً على أن الوزارة لا تُقدم على توقيف أي شخص خارج الإطار القانوني، وأن قبنض ليس موقوفاً لدى أي جهة رسمية تابعة للوزارة".

وأضاف البابا أن الجهات الأمنية المختصة تتابع القضية بجدية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

ووجهت وزارة الداخلية نداءً لوسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحرّي الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة مثل هذه القضايا.

وقبنض هو رجل أعمال ومنتج سوري. ومالك ورئيس مجلس إدارة "شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني"، وعضو "مجلس الشعب السوري" منذ 2016 حتى سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.