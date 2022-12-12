ماذا وراء "التهديدات" الإسرائيلية بضرب مطار بيروت؟

وكان موقع "Intelli Times" الإسرائيلي، قد كشف في وقت سابق، الأسباب التي دفعت إسرائيل لتوجيه الرسالة التحذيرية إلى لبنان، وقال إن شركة "Meraj Airline" الإيرانية تُسير منذ يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، رحلات مباشرة إلى مطار بيروت الدولي.

وذكر أن "هناك اعتقاد بأن تلك الرحلات مجرد غطاء لأنشطة مشبوهة، وسط شكوك إسرائيلية بشأن تهريب نظم تستخدم في زيادة دقة صواريخ حزب الله، والتي يمكن أن تُهرب داخل حقائب".

ونوهت "معاريف"، الاثنين، إلى أن "سيناريو تهريب أسلحة إيرانية عبر طائرات مدنية إلى مطار بيروت هو السيناريو الذي يقلق إسرائيل في الوقت الراهن، وأن المؤسسة العسكرية تنظر للأمر على أنه خط أحمر لن تسمح بتجاوزه".