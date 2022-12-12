ماذا وراء "التهديدات" الإسرائيلية بضرب مطار بيروت؟
حذر تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مما وصفه بتحول مطار بيروت إلى "مسار بديل لتهريب الأسلحة الإيرانية".
وأشار التقرير نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إلى ما وصفه بـ"وجود دلائل على لجوء طهران إلى مطار بيروت، لتهريب الأسلحة، في ظل فشل عمليات التهريب عبر الأراضي السورية".
يأتي ذلك، بعد تداول أنباء بشأن "رسالة تحذيرية" وجهتها إسرائيل قبل يومين للحكومة اللبنانية، بأنها ستوجه ضربة عسكرية لمطار بيروت الدولي، حال تيقنت من استخدامه بواسطة إيران لنقل شحنات أسلحة إلى "حزب الله" عبر طائرات مدنية.
وكان موقع "Intelli Times" الإسرائيلي، قد كشف في وقت سابق، الأسباب التي دفعت إسرائيل لتوجيه الرسالة التحذيرية إلى لبنان، وقال إن شركة "Meraj Airline" الإيرانية تُسير منذ يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، رحلات مباشرة إلى مطار بيروت الدولي.
وذكر أن "هناك اعتقاد بأن تلك الرحلات مجرد غطاء لأنشطة مشبوهة، وسط شكوك إسرائيلية بشأن تهريب نظم تستخدم في زيادة دقة صواريخ حزب الله، والتي يمكن أن تُهرب داخل حقائب".
ونوهت "معاريف"، الاثنين، إلى أن "سيناريو تهريب أسلحة إيرانية عبر طائرات مدنية إلى مطار بيروت هو السيناريو الذي يقلق إسرائيل في الوقت الراهن، وأن المؤسسة العسكرية تنظر للأمر على أنه خط أحمر لن تسمح بتجاوزه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الرسالة التحذيرية التي وصلت بيروت، وجهت إليها عبر طرف ثالث"، دون أن تكشف النقاب عن هذا الطرف.
وأوضحت أن "هناك تقديرات داخل المؤسسة العسكرية بأن إيران تعمل على استخدام مسارات تهريب جديدة عقب فشلها في سوريا، وأن مطار بيروت يعد على رأس هذه المسارات؛ عبر طائرات مدنية إيرانية" بحسب تعبيرها.
ونوهت إلى أن "هجومًا شنه الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، على مواقع تابعة لحزب الله في سوريا، تقع داخل قاعدة عسكرية سورية في السويداء، على مقربة من الجولان".
كما ألقى الجيش الإسرائيلي من الجو منشورات على القنيطرة، تحذر قادة وضباط الجيش السوري من تحمل مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استمرار التعاون مع حزب الله، بحسب "معاريف".
ونقلت الصحيفة عن اللواء المتقاعد إيال بن رؤوفين، أن "المشكلة الأساسية تكمن في بدء محاولة إيران تهريب الأسلحة بطرق مختلفة، وليس عبر الأراضي السورية، مثل أن تستغل مطار بيروت الدولي".
ورأى أن "أمرًا كهذا، حال حدوثه، سيعد تجاوزًا للخطوط الحمراء، وسيتعين وقتها بدء دراسة كيفية الرد؛ إذ لن تسمح إسرائيل بتحول بيروت إلى بديل لتهريب الأسلحة الإيرانية لحزب الله".
وكانت "معاريف" ذكرت في الأيام الأخيرة، أن الرسالة الإسرائيلية التي وجهت إلى بيروت عبر طرف ثالث حملت تهديدًا بأن سلاح الجو سيوجه ضربات لمطار بيروت الدولي حال استخدمته إيران لتهريب الأسلحة.
وشهدت السنوات الماضية العديد من الغارات التي استهدفت شحنات سلاح إيراني قبل وصولها إلى حزب الله في لبنان؛ إذ حددت إسرائيل أن تهريب الأسلحة المتطورة والأنظمة التي تسهم في زيادة دقة صواريخ المنظمة اللبنانية، تعد "خطًا أحمر" لن تسمح بتجاوزه.
وزادت الحرب الروسية – الأوكرانية من مخاوف إسرائيل، عقب استعانة الجيش الروسي بمسيرات إيرانية الصنع بشكل مكثف، وحذر العديد من المراقبين الإسرائيليين من وصول نفس التكنولوجيا إلى "حزب الله" في لبنان.