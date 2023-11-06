ما موقف "اليهود الأمريكيين" من حرب غزة؟

تباينت مواقف وآراء أكبر كتلة للإسرائيليين "اليهود الأمريكيين" في العالم، تجاه الحرب في غزة، ومصير حكومة بنيامين نتنياهو بعد نهاية المواجهات العسكرية مع حركة حماس.

وباتت قرارات حكومة نتنياهو موضع شك وتساؤلات عدة لدى اليهود الأمريكيين الذين يرون أن الحرب الحالية من أهم حروب إسرائيل، بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة، مع مخاوف اندلاع حرب إقليمية؛ ما جعل أغلبهم يُطالبون باستقالة حكومة نتنياهو.

عامل قلق وإرباك

وقال القيادي والمفكر والمؤرخ الفلسطيني رئيس تيار الاستقلال، اللواء محمد أبوسمرة، في حديث لـ"إرم نيوز" إن "تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تشكل ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية، وتُمثّل عامل قلق وإرباك وإزعاج لها".

وجعلت الأوضاع الإنسانية الأمور في غزة أكثر تعقيدًا، لذا خرجت مجموعات من اليهود الأمريكيين تطالب بوقف الحرب، وتظاهرت داخل وخارج مبنى الكونغرس في واشنطن ومحطة قطارات نيويورك وعدد من الجامعات المرموقة؛ ما شكّل ضغطًا على الإدارة الأمريكية التي فقدت مصداقيتها وسيطًا لعملية السلام، وفق ما ترى الجماعات اليهودية.

ولا تنفصل هذه الضغوطات عن احتجاجات عائلات الأسرى والمفقودين في معظم بلدات إسرائيل، التي تطالب بالتقدم الفوري نحو صفقة تبادل، واتخاذ خطوات جدية والتجاوب مع مطالب واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لدعم عملية الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين في غزة.

ورأى اللواء محمد أبوسمرة أن "تأثيراليهود الأمريكيين في السياسات الأمريكية، كبير جدًّا، لكونهم أكبر متبرع وممول لإسرائيل وحروبها واقتصادها"، وأشار إلى أن انتقادات هذه الفئة تلفت أنظار العالم إلى سياسات إسرائيل.