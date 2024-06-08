بين السجن والملاحقة.. النهضة التونسية تحيي ذكرى تأسيسها وسط "أزمة وجودية"

أحيت حركة النهضة؛ الذراع السياسية للإخوان المسلمين في تونس، الذكرى 43 لتأسيسها وسط تساؤلات بشأن مستقبلها، خاصة بعد إزاحتها عن الحكم الذي استمر لأكثر من عقد.

ودعت الحركة على هامش هذه الذكرى السلطة إلى إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين".

وطالبت، في بيان، "مكونات الحركة الديمقراطية التونسية إلى الالتقاء من أجل فرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة".

وتواجه حركة النهضة، التي حكمت تونس منذ عام 2011 بعد الثورة التونسية، إلى 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة غير مسبوقة؛ إذ سُجن زعيمها التاريخي راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من التهم، وقيادات أخرى مثل نائبه علي العريض.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إن "حركة النهضة انتهت سياسيا، والانقسامات داخلها بدأت منذ 2011 عندما كان هناك خلاف بين مجموعة الداخل والخارج، مجموعة الداخل هي التي عانت السجون زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ومجموعة الخارج التي ذهبت إلى لندن وفرنسا وغيرهما وكان همها الوحيد جمع الأموال، وكان الخلاف حول من سيتولى مقاليد الحكم".

وأضاف الرابحي، لـ "إرم نيوز"، "بعد ذلك أجريت بعض الترضيات؛ إذ نجحت مجموعة الخارج في ترضية مجموعة الداخل مثل عبد الكريم الهاروني وعلي العريض الذي تم إسناد وزارة الداخلية له".