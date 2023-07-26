الجيش الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا في الضفة

وفي شمال الضفة الغربية، داهمت قوة إسرائيلية مدينة جنين واعتقلت 10 فلسطينيين وسط مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، كما اعتقل جيش الاحتلال 7 فلسطينيين من بلدة "طمون"، وفي بلدة "قراوة بني حسان" شمال سلفيت اعتقل الجيش 3 فلسطينيين.

من جهة أخرى، اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقدسيين في حي "سلوان" جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد أن تصدى أهالي الحي لمجموعات من المستوطنين اقتحمت الحي بطريقة استفزازية، حيث اعتقل الجيش 3 شبان من الحي.