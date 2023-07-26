الجيش الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا في الضفة
شن الجيش الإسرائيلي، ليل الثلاثاء الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نفذت قوات الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) وحرس الحدود، حملة اعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 32 فلسطينيا وصادرت أسلحة".
وداهمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم، حيث اعتقلت 9 فلسطينيين، من قرية "حوسان" غرب المدينة، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من بلدة "بيت فجار".
وفي شمال الضفة الغربية، داهمت قوة إسرائيلية مدينة جنين واعتقلت 10 فلسطينيين وسط مواجهات وصفت بـ"العنيفة"، كما اعتقل جيش الاحتلال 7 فلسطينيين من بلدة "طمون"، وفي بلدة "قراوة بني حسان" شمال سلفيت اعتقل الجيش 3 فلسطينيين.
من جهة أخرى، اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقدسيين في حي "سلوان" جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد أن تصدى أهالي الحي لمجموعات من المستوطنين اقتحمت الحي بطريقة استفزازية، حيث اعتقل الجيش 3 شبان من الحي.