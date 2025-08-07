سوريا.. شخصيات بارزة من عهد الأسد أمام القضاء (فيديو)

نشرت وزارة العدل السورية، الخميس، مقطع فيديو يوثق جزءا من تحقيقات تجريها السلطات مع عدد من الشخصيات البارزة التي تولّت مناصب أمنية ودينية رفيعة خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وأظهر الفيديو، الذي بثّته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، لحظات من استجواب وتوجيه اتهامات شخصيات بارزة من بينها، إبراهيم حويجة، المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا، والمفتي العام السابق للجمهورية، أحمد بدر الدين حسون، إضافة لوزير الداخلية الأسبق، محمد الشعار.

وبحسب ما جاء في الفيديو، وُجّهت إلى هؤلاء المسؤولين اتهامات تتعلق بالقتل، التعذيب، والضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الصراع في سوريا، لا سيما في مراحله الأولى.

ومنذ وصولها إلى الحكم، تعلن السلطات السورية الجديدة باستمرار القبض على مسؤولين وضباط سابقين في فترة الأسد، تنسب إليهم انتهاكات في الحرب التي عاشتها البلاد بعد مارس/ آذار 2011.

وأطاحت فصائل معارضة بحكم الرئيس السوري بشار الأسد أواخر العام 2024.