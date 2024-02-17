نتنياهو: سأعتبر نفسي "خاسرًا للحرب" ضد حماس إذا لم أدخل رفح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إصراره على مواصلة الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، حتى النهاية المتمثلة بالقضاء على الحركة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس: "كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب، وضغطنا العسكري يؤتي ثماره ووصلنا إلى مناطق في غزة لم يتخيلها العدو مطلقاً".

وأضاف: "مطالب حماس تعني الهزيمة لإسرائيل ولن نوافق عليها، وعدم تنفيذ عملية عسكرية في رفح يعني خسارة الحرب، مؤكداً أن هناك مجالاً كبيراً لإجلاء المدنيين من المدينة المكتظة بالسكان والنازحين".

وأضاف نتنياهو: "الضغط العسكري يتواصل وسوف نستمر حتى نقضي على كتائب حماس، وإسرائيل سوف تحارب حتى تحقيق الانتصار الحاسم وهذا ما نبلغه لكل قادة العالم الذين نتواصل معهم".

واستطرد قائلاً: "ربع قوة حماس لا يزال موجوداً ونحتاج إلى تدمير بنيتها التحتية ويجب توحيد الموقف في إسرائيل ولدينا قوة كافية للقضاء عليها وأعمل على أن يكون مجلس الحرب موحداً وأريد استمرار عمله".

وشدد على أنه لا يمكن إبرام اتفاق دبلوماسي موسع مع الفلسطينيين إلا عبر مفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة.

وأضاف نتنياهو أنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حماس ضرب من ضروب "الخيال".

ورفض نتنياهو الضغوط التي تمارس على إسرائيل قائلاً: "لن نتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر".

وعن الموقف الأمريكي والرئيس بايدن قال نتنياهو: "نعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور".

وحول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسرائيل، قال نتنياهو: "وضعنا الاقتصادي جيد وتخفيض التصنيف سببه أننا في حالة حرب، لا يوجد فشل اقتصادي وبيانات الاقتصاد الكلي في إسرائيل قوية".