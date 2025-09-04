مستشهداً بالعهد القديم.. كاتس يتوعد الحوثيين بـ"الضربات العشر"

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، ميليشيا الحوثيين في اليمن برد قاس، مستشهداً بما ورد في العهد القديم، بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي تنفذها الميليشيا المدعومة من إيران ضد إسرائيل.

وقال كاتس في منشور عبر منصة "إكس"، أوردته وكالة "فرانس برس": "الحوثيون يطلقون الصواريخ مجدداً على إسرائيل. ضربة الظلام، ضربة الأبكار، سنكمل جميع الضربات العشر".

ووردت الضربات العشر في سِفر الخروج في العهد القديم، وقد أُنزلت على مصر لإجبار فرعون على تحرير بني إسرائيل من العبودية.

وضربة الأبكار وفق العهد القديم هي آخر تلك الضربات وأقساها، وكانت سبباً في تحرير فرعون لبني إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح الخميس، أُطلق من اليمن صاروخ نحو إسرائيل سقط خارج أراضيها، وذلك غداة اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الميليشيا استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وتعهد الحوثيون تكثيف هجماتهم ضد إسرائيل بعد مقتل رئيس وزرائهم إلى جانب 11 مسؤولاً آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوبي إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية بانتظام، وغالباً ما يتمّ اعتراضها.

كذلك، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أنها تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين ومنشآتهم وقيادييهم.