في إطار الانفتاح العربي.. الأسد يستقبل وفدًا برلمانيًا يضم رئيس البرلمان المصري

في إطار التحرك العربي للانفتاح على دمشق بعد الزلزال المدمر، التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق وفدًا برلمانيًا عربيًا ضم رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.

وتعد زيارة المسؤول المصري الأولى لمسؤول رفيع بهذا المستوى إلى دمشق منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 11 سنة.

ومن المرجح كذلك، وفقًا لتقارير، أن يزور وزير الخارجية المصري سامح شكري دمشق خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووصل الوفد البرلماني إلى دمشق قادمًا من بغداد بعد المشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي الذي اختتم أعماله، أمس السبت، في العاصمة العراقية.