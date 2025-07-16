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العالم العربي

الكشف عن مخطط حوثي لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن

الكشف عن مخطط حوثي لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن
هانس غروندبرغالمصدر: AFP
أشرف خليفة
أشرف خليفة
16 يوليو 2025، 3:20 ص

كشف رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" في اليمن رشاد العليمي، عن معلومات تتعلق بإحباط مخطط لميليشيا الحوثي تهدف من خلاله لاغتيال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العليمي برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين الأوروبيين، في قصر الرئاسة بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأوضح العليمي أن المخطط الحوثي كان يهدف إلى "خلط الأوراق في المحافظات اليمنية المحررة، والتأثير في تقديرات المجتمع الدولي، ومحاولة إبراز عجز القدرات الحكومية على تأمين مناطق نفوذها".

وذكر أن "الأجهزة الأمنية كشفت خلال الأسابيع الأخيرة، عن إحدى أخطر الخلايا الحوثية، التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعديد القادة والناشطين والصحفيين، والمواطنين الأبرياء".

وأشار العليمي إلى أن "موقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، قد لا يكون مناسبًا في الوقت الراهن، ولا يتسق مع حجم التهديدات القائمة، والاعتداءات الحوثية المتكررة والمتواصلة"، داعيًا الشركاء الأوروبيين، إلى "اتخاذ قرارات عاجلة تُصنّف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية".

وكانت اللجنة الأمنية العُليا، كشفت آواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن تفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية المرتبطة بميليشيا الحوثي، وتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، المتورطة بتنفيذ عمليات تخريبية، واغتيالات في عدد من المحافظات.

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