الجزائر.. لماذا أبقى تبون "الغموض" على ترشحه للانتخابات الرئاسية؟

تدفع مجموعة من الأحزاب الجزائرية نحو ترشيح الرئيس عبد المجيد تبون لفترة رئاسية ثانية، فيما يبقي تبون حالة غموض بهذا الشأن، وحذّرت المعارضة من أن ظروف إجراء "انتخابات حرة" غير مهيّأة.

وحتى الساعة لم يكشف تبون بعد عن نواياه في الترشح لولاية ثانية، لكن الأحزاب التي شكلت التحالف الرئاسي القديم في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تعمل بالفعل على إعادة انتخابه.

غموض تبون

ولم يعلن تبون صراحة ترشحه للموعد الانتخابي المرتقب في 7 سبتمبر المقبل، لكنه سارع قبل أيام إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي 27 حزبا مشاركا في المجلسين الوطني والمحلي، في خطوة رأى مراقبون أنها على صلة بالاستحقاق الانتخابي وإن لم يُعلن ذلك رسميا.

ومنذ ذلك الاجتماع أعلنت خمسة أحزاب على الأقل، جميعها قريبة من النظام، رسميًّا دعمها لولاية ثانية لعبد المجيد تبون.

وكان عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، أول من أعلن في 24 مايو أن تبون سيكون المرشح الذي سيراهن عليه مع كل من يشاركونه نفس النهج، في الانتخابات.

وخلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه، وعد بن قرينة بأن يعمل الحزب على تشكيل جبهة وطنية "تتكون من تحالف شامل للأحزاب" ستمثل أساس المؤسسات المستقبلية، وفق قوله.